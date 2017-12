Divorziati, decidono di risposarsi e gli 8 figli cercano fondi per un matrimonio da favola

Sembra un copione scritto apposta per un giorno come quello di Natale, fatto sta che la vicenda che accade in Ohio negli Usa, postata anche con un video, sta facendo il giro del web commuovendo tutti. Ecco la storia: Lorrie e Jeff che hanno otto figli hanno deciso di sposarsi nuovamente dopo che per lungi anni sono stati divorziati. Sposati per oltre 20 anni, infatti, le loro strade si sono divise ma dopo tanto tempo hanno deciso di tornare a vedersi. E così i loro figli stanno organizzando un matrimonio degno di una storia come questa e per farlo hanno lanciato una raccolta fondi.