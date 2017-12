Varata la legge di Bilancio, ecco cosa prevede punto per punto

Con 140 sì e 47 no il Senato ha dato stamattina, sabato 23 dicembre, il via libera definitivo alla legge di bilancio. Nessun astenuto. Dopo l'ok alla Camera, il governo aveva posto la questione di fiducia sulla legge anche a Palazzo Madama.

Ecco le principali novità del testo.

ELEZIONI Stanziato 1 milione nel 2018 per una serie di misure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale. Solo per le prossime elezioni, viene ridotto ad un quarto il numero delle sottoscrizioni necessarie (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera sia del Senato. Sono quindi richieste, per le prossime elezioni politiche, minimo 375 sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale. Si ammette la presenza di osservatori internazionali OSCE presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

APE SOCIAL Vengono escluse altre 4 categorie di lavori gravosi, braccianti, siderurgici, marittimi e pescatori, già fuori dall'aumento dell'età pensionabile nel 2019 secondo l'intesa tra Esecutivo, Cisl e Uil.

Aumento lo 'sconto' contributivo per le mamme lavoratrici da sei mesi a un anno per figlio, fino a un massimo di due anni. Inoltre, la possibilità di accedere all'anticipo pensionistico viene estesa anche ai parenti di secondo grado, purché conviventi, che si occupino di assistere il parente disabile.

BONUS BEBE' SOLO NEL 2018 Confermato il bonus bebè pieno per bambini nati o adottati nel 2018, ma verrà erogato solo per il primo anno di età e non più per 36 mesi.

AUMENTA LA SOGLIA PER I FIGLI A CARICO innalza a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori under 24 rimangono comunque fiscalmente a carico dei genitori.

MOLESTIE SUL LAVORO La lavoratrice vittima di molestie che denuncia non potrà più essere sanzionata, demansionata, licenziata, trasferita o sottoposta a qualunque misura discriminatoria.

30 MILIONI PER MATERA In arrivo trenta milioni in due anni per Matera capitale della Cultura 2019, 20 milioni nel 2018 e 10 nel 2019 per 'migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché per l'attuazione del programma culturale'.

PENSIONI IL PRIMO DEL MESE Le pensioni saranno sempre pagate il primo del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.

SIGARETTE ELETTRONICHE ANCHE ONLINE Le sigarette elettroniche tornano acquistabili online, ma non i liquidi.

WEBTAX Passa al 3%, e non riguarderà l'e-commerce, la tassazione sulle transazioni digitali, si rafforza il concetto di stabile organizzazione e salta la possibilità per le imprese residenti di compensare quanto pagato attraverso il meccanismo del credito di imposta. Sono esenti le imprese che effettuano meno di 3mila transazioni.

TAX CREDIT CREATIVITA' Arrivano 500mila euro nel 2018 e un milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per finanziare un credito di imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

COME CAMBIA IL CALENDARIO FISCALE Per il 730 precompilato c'era una doppia scadenza che creava confusione nei Caf, il 23 luglio e il 7 luglio, rimane la seconda. Per il 770 il termine si sposta dal 31 luglio al 31 ottobre. La dichiarazione dei redditi - l'ex modello Unico - e dichiarazione Irap il termine si sposta dal 30 settembre al 31 ottobre. Lo spesometro viene fatto slittare al 30 settembre, dal 16 ottobre.

CALL CENTER Torna l'obbligo anche per i call center interni alle aziende di iscriversi al Registro degli operatori della comunicazione e di dichiarare a inizio telefonata il luogo in cui si trova l'operatore.

NIENTE COTTON FIOC DI PLASTICA Stop dal 2019 ai cotton-fioc non biodegradabili, dal 2020 vietato l'uso di microplastiche nei cosmetici.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI SULLA BENZINA Maggiori controlli per evitare frodi sulla vendita e la distribuzione dei carburanti.

STUDI DI SETTORE Slitta al 2019 l'addio, rinviando 'gli indici sintetici di affidabilità fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018'.

STRETTA SUI DATI PERSONALI SUL WEB Chi conserva dati dovrà comunicare le finalità del loro utilizzo al Garante della privacy che avrà 15 giorni per chiedere eventuali chiarimenti.

STOP AI MAXI-CONGUAGLI Arriva una frenata ai maxi-conguagli: le bollette dell'energia elettrica e del gas e dell'acqua saranno prescritte entro due anni.

SUPERBONUS CONDOMINI Arriva la possibilità di sommare ecobonus e sismabonus per gli edifici in zona 1, con detrazioni fino all'85%.

MENO TAGLI ALLE REGIONI Ridotti nel 2018 di 375 milioni i tagli alle Regioni già previsti da precedenti finanziarie. Via libera inoltre alla stabilizzazione di precari di Regioni e Comuni.

GRADUATORIE SCUOLA Valide per un altro anno le graduatorie dell'ultimo concorso della scuola.

INSEGNANTI PRECARI Arrivano 50 milioni nel 2018 e 150 dal 2019 per stabilizzare circa 18mila insegnanti precari.

GRAVIDANZA E MATERNITA' La gravidanza e la maternità diventano un legittimo impedimento a comparire nei processi per gli avvocati. Per le ricercatrici arriva la proroga del contratto a tempo determinato a fronte dell'astensione obbligatoria per maternità.

AUDIENCE PER DIRITTI TV CALCIO Audience al posto dello share certificato tra i criteri di ripartizione dei diritti tv.

CANONE RAI Canone a 90 euro anche nel 2018.

SERVIZIO POSTALE Dal 2020 Poste dovrà svolgere il servizio postale universale anche per i pacchi fino a 5 chili di peso.

FARMACIE DI SERVIZIO Al via in n nove regioni la sperimentazione di nuovi servizi erogati dalla farmacie, dall'assistenza domiciliare, alla consegna dei farmaci a domicilio.

CONCORSO AGENZIE FISCALI Arrivano i concorsi posizioni dirigenziali alle agenzie fiscali. Con i risparmi del taglio dei dirigenti si potranno assegnare ai funzionari interni con almeno cinque anni di esperienza posizioni di elevata responsabilità.

STRADE 120 milioni nel 2018 per la manutenzione di strade di competenza di province e città metropolitane.

AUTOSTRADE Scende al 60% l'obbligo per le concessioni autostradali di affidare contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro con procedura ad evidenza pubblica.

EQUO COMPENSO Arrivano criteri più stringenti per l'equo compenso dei professionisti.

BONUS UNIVERSITARI Bonus una tantum per professori e ricercatori universitari di ruolo a parziale compensazione del blocco degli scatti del quinquennio 2011-2015.

STUDENTI FUORISEDE Arriva la detrazione al 22% per le spese sostenute dagli studenti fuori sede.

STOP ALLO STIPENDIO IN CONTANTI Lo stipendio dovrà essere pagato tramite strumenti tracciabili.

VENEZIA Stanziati 25 mln di euro per il 2018 e 40 all'anno dal 2019 al 2024 per la tutela della laguna di Venezia.

ILVA Prorogata nel 2018 l'integrazione della Cigs per i dipendenti Ilva.

FONDI PER IL TERREMOTO Gli 80 milioni risparmiati dalla Camera saranno destinati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

VITTIME DELLE BANCHE Passa a 100, dai 50 milioni previsti inizialmente, il fondo per le vittime delle frodi bancarie.

LAMPIONI Incentivi agli enti locali per l'installazione di lampioni a risparmio energetico.

COMMERCIO Rinvio dell'applicazione della direttiva Bolkestein di un anno per ambulanti e balneari.

UBER Slitta di quasi un anno la riforma del servizio taxi e Ncc .

PICCOLI COMUNI Fondo incentivato da 100 a 160 milioni.

RICICLO PLASTICA Credito d'imposta al 36% per le imprese che acquistano prodotti realizzati con plastiche miste derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o dalla selezione di rifiuti urbani residui.

TAX CREDIT PER LE TERME Esteso anche alle strutture termali il credito di imposta del 30% fino a 200mila euro destinato alla ristrutturazione di strutture alberghiere.

ABUSIVISMO Istituito un fondo presso il Mit da 10 milioni in due anni destinato ai comuni per finanziare interventi di demolizione di opere abusive. Arriva la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

ASSUNZIONI COOP Si riconosce per il 2018 un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale dal 1° gennaio 2016. Incentivi anche per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere.

INNOVAZIONE PA Arriva il Fondo per l'innovazione sociale, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018 e di 10 per il 2019 e 2020, finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazione.

ITALIANI ALL'ESTERO Sono previsti fondi a favore delle comunità italiane nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero.

RECUPERO RELITTO MIGRANTI 600 mila euro per il 2018 per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l'Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia causando la morte di centinaia di migranti.

FONDO BAMBINI MALATI ONCOLOGICI Arriva Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica per il triennio 2018-2020 con una dotazione annua, come limite di spesa, pari a 1 milione di euro per il 2018 e 2019, e di 5 milioni per il 2020.

VOUCHER STEWARD STADI Le società sportive potranno pagare con i voucher gli steward che prestano servizio d'ordine degli stadi.

CONCORSO NOTAI Aumenta da 3 a 5 le possibilità di tentare il concorso da notaio.

SMALTIMENTO SLOT Arriva una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (newslot) dismessi dal mercato per evitare possibili utilizzi illeciti. Arriva anche il registro dei distributori ed esercenti di gioco.

SLITTA E-FATTURA PER TAX FREE Rimandata dal 1 gennaio 2018 al 1 settembre 2018 l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Ue.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE Istituito al Mise un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall'anno 2018.