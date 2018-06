Il risultato positivo per Michele Santoni era già quello ottenuto con la partecipazione alle finali nazionali dei 10Km. di marcia su Pista nei Campionati Italiani Allievi, che si stanno svolgendo a Rieti nel fine settimana, con atleti provenienti dalle migliori squadre del Tacco e Punta della penisola. Gli accrediti dei numerosi partecipanti davano ad intendere che sarebbe stata una gara particolarmente veloce ed infatti i ritmi iniziali sono stati elevatissimi, 4'20" al Km., ed anche se il viterbese si è posizionato prudentemente tra le ultime posizioni del gruppo, il passaggio al primo, secondo Km. ed anche a metà gara è risultato troppo elevato per le attuali possibilità agonistiche; costretto a rallentare in seguito più volte la sua marcia e penalizzato purtroppo anche dai giudici che lo hanno fermato per 60" al pit stop. Coraggiosissima comunque la prova del viterbese, approdato a questa difficile specialità dell'Atletica da solo due anni, che ha dimostrato tutta la sua grinta negli ultimi km., onorando fino in fondo la sua partecipazione all'importante evento e chiudendo con il crono di 56'57"80. A Michele ed alla sua allenatrice Linda Misuraca vanno i complimenti del presidente e vice dell'Alto Lazio Ermanno Tronti e Fabrizio Maiolati per aver rappresentato più che degnamente la società anche quest'anno ai campionati italiani di categoria e li esortano a continuare nel loro impegno sportivo con la solita passione e dedizione, alla ricerca di risultati futuri sempre migliori.