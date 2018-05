La quinta prova del Trofeo Fulvio Villa-Trofeo Lazio di Marcia si è disputata domenica 27 maggio sulla nuovissima pista verde dello stadio Olindo Galli di Tivoli. Le gare assolute dei 5 e 10 km. rientravano nell’ambito della seconda prova regionale dei Cds Assoluti che si è svolta a Rieti mentre valide per la classifica del trofeo tutte le altre gare delle categorie giovanili. Presenti in gara anche i giovanissimi della Finass Atletica Viterbo che hanno mostrato sensibili miglioramenti tecnici nelle gare a cui hanno partecipato con la consueta determinazione e voglia di fare bene. Diana Ambrosini nella categoria Esordienti C/B femminile ottiene un prezioso 3° posto e Sara Cianchelli nella A femminile ottiene nei 1000. il 5° posto con il tempo di 6'22"0. Nella categoria superiore si mette in luce tra le Ragazze Beatrice Laurenti che percorre i 2 km di gara con il nuovo personale di 11'46"5 e giungendo al 5° posto al traguardo; la compagna di squadra Giulia Mecarini ottiene il 10° posto con il nuovo limite personale di 12'31". Da segnalare anche l'ottima performance dell'Allievo Michele Santoni dell'Atletica Alto Lazio, seguito dal tecnico Linda Misuraca che si migliora in maniera sensibile sui 10 km. Allievi realizzando un ottimo crono di 54'13"6 e 6° posto assoluto.