Torna da Palermo con una medaglia di bronzo al collo il giovanissimo cadetto della Finass Atletica Viterbo Matteo Cianchelli, che ha partecipato alla gara dei 1000m. DIR, rappresentando "l'Istituto Orioli di Viterbo" dal 22 al 26 maggio ai Campionati Italiani Studenteschi di Atletica su Pista. Il giovanissimo viterbese si era già messo in evidenza nelle prime prove invernali di Cross scolastiche e federali in ambito regionale, e fin dalle prime uscite nelle prove Outdoor su pista, ha avuto modo di mostrare sensibili miglioramento agonistici nelle prove di mezzofondo, anche con ostacoli. A Palermo ha colto il suo miglior risultato tecnico classificandosi al 3° posto nella prova dei 1000m. Allievi Dir con il tempo di 3'00", mostrando anche notevoli miglioramenti nella gestione complessiva della gara. In gara a Palermo la portacolori dell'Atletica Alto Lazio Martina Gasbarri, che in rappresentanza del Liceo Classico M.Buratti di Viterbo, ha ottenuto la 11^ posizione nella gara di Salto in Alto Allieve con la misura di 1,50. Sfortunata la sua prova, penalizzata purtroppo dal ritorno di un fastidioso problema alla caviglia, dopo che aveva ottenuto la qualificazione alla finale a 12 con la misura di 1,53.