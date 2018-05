L’impianto comunale del campo sportivo scolastico ha ospitato la prima fase Interprovinciale (Rieti-Viterbo) dei Campionati Regionali di Società biathlon riservati alle categorie Ragazzi e Ragazze. In archivio anche la seconda prova di triathlon del Trofeo Esordienti di prove multiple provinciale. La prima prova si era svolta proprio a Civita Castellana presso il parco di Priati, poche settimane fa. Molti giovani atleti dell’Alto Lazio si sono messi in evidenza nelle singole prove ottenendo così dei buoni piazzamenti nel computo dei risultati finali del biathlon e del triathlon, che evidenzia l’ottimo lavoro svolto durante gli allenamenti settimanali insieme alle allenatrici Antonella Calcinari e Manila Pazzaglia presso il mini impianto dell’istituto Superiore “Fabio Besta” in via Petrarca a Civita Castellana. Certo, questa mini struttura, in mancanza di una pista di atletica, sempre promessa da circa 40 anni e mai realizzata a Civita Castellana, non agevola gli allenatori e gli stessi atleti e, non permette a questo comune di poter svolgere anche una funzione di polo attrattivo nei confronti dei comuni limitrofi. Nel triathlon esordienti machili e femminili dopo le singole tre prove sostenute questi i piazzamenti dei giovanissimi: categoria A/femm. Diamantis Dafne 2^ con punti 86; categ. B/femm. Iorio Michelle 4^ con 83 pt; categ. C/femm. Diamantis Elli Ioanna 3^ con 85 pt; categ. B/masch. Nelli Alessandro 3° con 83 pt; categ. C/masch. Simmini Cosimo 5° con 73,5 pt; Natili Jacopo 8° con 69 pt; Viggi Samuele 10 con 65 pt. Nel biathlon ragazzi questi i piazzamenti Di Cosimo Tiziano 2° con punti 428 ( 300 mt e vortex); Proietti Ettore 4° con punti 850 (60 mt Hs e vortex); Chiodi Leonardo 7° con punti 551 (60 mt Hs e vortex); Manoni Gabriele 3° con punti 914 ( 1000 mt e salto in lungo). Questi i prossimi appuntamenti per i ragazzi e ragazze sabato 26 maggio sempre a Viterbo 2^ prova Interprovinciale e il Trofeo Esordienti il 09 giugno a Tarquinia 3^ prova, mentre sabato 26 e domenica 27 sulla spettacolare pista di atletica di Rieti si svolgerà la 2^ fase dei CdS di società assoluti, dove l’Alto Lazio settore agonistico sarà presente e dopo l’ottimo piazzamento in 2^ posizione, ottenuto nella prima fase dei CdS spera in un piazzamento alle finali nazionali dei propri atleti agonistici, cosa che è già successa spesso nei decenni passati nelle varie categorie con le finali A e B e nelle finali Argento Under 23.