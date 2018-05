Si sono svolti giovedì 24 maggio a Viterbo presso il campo sportivo scolastico “D. Mancinelli” i Campionati Studenteschi per le Scuole di I grado cat. Ragazzi/e indetti dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL di Viterbo. Circa 300 giovanissimi atleti che hanno animato la manifestazione provenienti dai seguenti Istituti: IC P. Egidi (proff. Sergio Burratti, Annamaria Esposito e Germana Peverini); IC L. Fantappiè (proff. Luciana Bocci e Elena Ponici); IC Carmine (prof. Valerio Faccenda); IC A. Marchini di Caprarola (prof.ssa Daniela Cerasi); IO Acquapendente (prof. Silvia Galli); IO F.lli Agosti Bagnoregio (prof. Milva Ferlicca); IC I. Ridolfi Tuscania (prof. Luigi Brachetti); IC Via Ruspantini di Grotte di Castro (prof. Carlo Palumbo). Al termine della manifestazione, per l’Ufficio Scolastico di Viterbo la prof. Letizia Falcioni si è complimentata con gli atleti per la massiccia partecipazione che fa ben sperare per l’attività del prossimo anno; ha ringraziato i docenti per aver svolto un intenso anno di attività e la Fidal del Presidente Sergio Burratti che con il suo staff tecnico assicura sempre la perfetta riuscita di tutte le manifestazioni: in particolare: i proff. Monica Condurelli, Massimo Chiusaroli, Giuseppe Misuraca affiancati dagli arbitri scolastici per la gestione delle gare; Marina Tedeschi e Federica Gregori per l’elaborazione delle classifiche e lo speaker Paolo Fatiganti.