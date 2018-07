A concludere la giornata dedicata al pugile tarquiniese Angelo Jacopucci, ieri sera, in piazza delle Naiadi,presso Tarquinia Lido, si è svolto il dual match tra la nazionale dilettantistica italiana contro quella moldava. Grande risultato per i pugili locali, Christian Gasparri e Miriam Podda che, entrambi, hanno battuto sul ring i colleghi moldavi. “Ho trascorso una giornata ricca di ricordi ed emozioni-commenta il consigliere delegato allo sport Stefano Zacchini- Sarà un anno ricco di eventi in memoria del nostro pugile visto che, oltre a ricorrere il quarantesimo anniversario della sua morte, Angelo avrebbe compiuto 70 anni. Credo sia importante trasmettere, anche alle nuove generazioni, la storia di Angelo che, abbracciando le regole e i valori del pugilato, divenne un uomo dal grande valore sportivo e morale. Alcune iniziative saranno rivolte, per l’appunto, al mondo dei giovani per sensibilizzarli ed educarli allo sport”.