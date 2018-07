Letizia Ciccioli atleta della Libertas Pilastro è in viaggio, accompagnata dai suoi genitori e dall’istruttrice Sara Turchetti, alla volta di Piancavallo (Pordenone) dove si stanno svolgendo i Campionati Italiani Federali di pattinaggio artistico ai cui si è qualifica in virtù dei campionati regionali. La ragazza scenderà in pista martedì 10 nelle semifinali con oltre 90 atlete della categoria divisione nazionale A, con ottime speranze di accedere alla finale di mercoledì, Letizia si è preparata al meglio per questa gara, facendo spola quasi tutti i giorni tra Viterbo e Tuscania per gli allenamenti, si sente in forma e pronta per affrontare la massima competizione nazionale di categoria. La Libertas Pilastro con tutti i suoi tesserati coglie occasione di formulare un grossissimo in bocca al lupo. Sempre a Piancavallo si è disputato la scorsa settimana il campionato della specialità solo dance a cui hanno partecipato Gloria Turchetti e Erica Salta, le ragazze bianco-rosse, nonostante le buone prove effettuate sono risultate a metà classifica nelle rispettive categorie. Non solo pattinaggio presso il centro sportivo Sacro Cuore, “dopo la vittoria dello schieramento guelfo all’annuale battaglia campale di Ludica 1 2 3 4 – sono le parole del presidente Gianfranco Fiorillo - l’Accademia della Croce Scarlatta organizza il personalissimo campo estivo totalmente a tema “Gioco di ruolo” che si effettuerà fino al 21 luglio ed è solo il primo di una lunga serie di eventi in programma nel corso dell’anno, chi è interessato può rivolgersi presso il centro tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.00”.