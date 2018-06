Si è disputata il 3 giugno la 22° gara regionale individuale di bocce, del calendario del comitato provinciale di Viterbo, organizzata dalla Asd bocciofila Blera. La kermesse sportiva ha visto la partecipazione di 70 atleti, provenienti dai comitati regionali Fib dell’Umbria, Toscana, e dai comitati provinciali del Lazio. I nove gironi sono stati disputati, con inizio alle 9, nei bocciodromi affiliati dove gli amanti di questa disciplina sportiva hanno assistito all’ottima performance dei giocatori in campo. Un buon numero di iscritti che, nonostante altre gare concomitanti nel Lazio e nelle regioni limitrofe, hanno consentito di assistere a incontri di ottimo livello tecnico. Direttore della manifestazione Mario Piacentini, assistito dall’arbitro David Segatori, del comitato Viterbese. Questa la classifica finale: primo classificato Giovanni Lombardi (categoria A) della bocciofila Viterbese del comitato di Viterbo; secondo classificato Giuseppe Piccini (categoria C) della bocciofila Blera del comitato di Viterbo; terzo classificato Michele Ricci (categoria A) della bocciofila Sant’Angelo Montegrillo del comitato di Perugia; quarto classificato Valter Puccini (categoria B) della bocciofila Orbetello del comitato di Grosseto. Ottima prestazione degli atleti affiliati che si aggiudicano i primi due posti della gara blerana. Un plauso va a tutti i giocatori partecipanti e un grazie alla bocciofila organizzatrice per la buona premiazione che ha contribuito alla riuscita della manifestazione sportiva. Prossimo appuntamento per i bocciofili il memorial Tebaldo Pannucci, già campione Italiano, gara regionale individuale a settori in programma domenica 10 giugno a Viterbo.