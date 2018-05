SKORPIONS VARESE-VITERSPORT VITERBO 4-8

RETI 7 Kruezi, Cesarei (VT); 3 Ronsval, Fattore (VA)

SKORPIONS VARESE Cremona, Fattore, Ronsval, Corcillo, Innocenti, Santeramo, Sannuto, Carelli, Battaglin, Mantiero, Filomena All. Carelli

VITERSPORT Edy Marotta, Cesarei, Pacchiarotti, Izzo, Kruezi, Minella, Andrei All. Mancuso-Murolo

ARBITRI Cellura e Ilkka

Domenica scorsa nell'ultima impegnativa trasferta, in Lombardia, la Vitersport Libertas conquista tre punti contro gli Skorpions Varese. A Besnate i viterbesi hanno disputato un ottimo incontro, dominando tutti i quattro quarti di gioco con un vantaggio costante e accuratamente difeso, hanno concluso il match con il punteggio di 4-8. La compagine di Varese scende in campo con la formazione migliore, si porta in vantaggio dopo un minuto di gioco, ma viene prontamente ripresa dai viterbesi che poi dominano il primo quarto chiuso sul risultato di 1-3. Il secondo tempo, ancora dominato dalla compagine della Tuscia, termina con il punteggio di 2-5. Vantaggio anche nel terzo e quarto tempo fino al triplice fischio finale. Il risultato ottenuto sul campo permette ai viterbesi di scavalcare di qualificarsi alle fasi finali del campionato nazionale che si disputerà a Lignano Sabbiadoro dal 16 al 20 maggio. Alla fase finale parteciperanno le prime tre squadre del girone “A”: Venezia, Padova e Roma; mentre per il girone “ B” si sono qualificati Monza, Viterbo e Varese. Grande la soddisfazione dei giocatori che hanno centrato un obiettivo che sembrava impossibile alla fine del girone di andata, un grande plauso ai Mister Mancuso e Murolo che hanno accompagnato la squadra viterbese a questo importante traguardo. Con questo risultato la Società Vitersport attiva sul territorio di Viterbo e Provincia, conferma di essere un punto di riferimento per tutti quei ragazzi con disabilità che vogliono confrontarsi con l'attività sportiva a livello di sicuro prestigio. Ed ora appuntamento a tutti con gli straming da Lignano, pronti ad incitare le Pantere viterbesi.