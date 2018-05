Gli under 12 della WiPlanet Montefiascone escono sconfitti anche dal campo di Acilia con il punteggio di 16-8. Nel primo inning i giovani falisci segnano 4 punti, che vengono immediatamente pareggiati dal Cali a causa di errori difensivi. La partita continua in perfetto equilibrio, infatti alla fine del terzo inning il punteggio è di 5-5. Purtroppo nei restanti tre inning i ragazzi del Cali Roma segnano 11 punti, con due valide e un'altra serie di errori difensivi, mettendo al sicuro la partita. Purtroppo la difesa, che fino ad oggi si era comportata molto bene, ad Acilia ha commesso diversi errori, mentre i due lanciatori schierati dal manager Roberto Fortunati si sono ben comportati. “Fino al terzo inning abbiamo giocato alla apri con una squadra che schierava giocatori molto più esperti dei nostri – dichiara Fortunati - che, non mi stanco mai di ricordare, giocano a baseball da soltanto tre mesi. Si sono visti buoni spunti individuali, i due lanciatori Giorgia Marianello ed Andrea Tabarrini stanno finalmente recependo gli insegnamenti del nostro pitching coach, Massimo Fortunati, che sta lavorando anche su altri 4 lanciatori, mentre i due ricevitori, Giuseppe Tabarrini e Francesco Gentili (autore di una splendida partita e di un doppio in battuta), sotto la guida di Alejandro Salgado, migliorano di partita in partita. La squadra under 15 falisca ha invece mostrato importanti miglioramenti, in una partita sospesa per oscurità sul 6-6, ma che per regola dovrebbe essere vinta dai gialloverdi, per una irregolarità commessa dal Cali. Quello che importa però è soprattutto la buona prova dei lanciatori, sia del partente Badea, che del rilievo Lorenzo Gasparrini. Anche la difesa, senza particolare affanno, ha iniziato a far vedere i risultati del lavoro svolto da Salgado, con pochi errori a proprio carico. Sabato 5 maggio, sul campo di Montefiascone, doppio confronto con i Lupi Roma, alle 15 gli under 12 ed alle 17,30 gli under 15.