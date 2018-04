Conferma positiva per la seconda edizione della gara di triathlon (nuoto, bici, corsa) disputata il 22 aprile a Nepi sotto l'organizzazione del Team Ladispoli Triathlon capitanato dal presidente Fabrizio Ferri e della Fortitudo Nepi Ciclismo con a capo Amedeo Formica, nonché con il supporto della Nepiswimming di Claudio Butera e Nadia Tirotta che hanno fornito con la loro collaborazione la location ideale per una gara di triathlon. Nonostante tutto ciò, non troppo ampia la presenza all'evento da parte degli atleti. Al contrario, invece, i presenti sono rimasti soddisfatti dalla manifestazione che ha riscosso ampio consenso sia per la parte agonistica che per il terzo tempo, con un pasta party da ristorante e delizie offerte dagli sponsor. Peccato per chi, come dicevamo, non si è presentato sul blocco di partenza della gara, non capendo che si trattava di una competizione vera, impegnativa, sia nella frazione bike e un po' meno nella frazione di corsa. La parte agonistica ha visto lo svolgimento del 2° Triathlon "Città di Nepi", anche Trofeo "Nepi Swimming", sprint regionale agonistico con nuoto in piscina, ciclismo su circuito vallonato da ripetersi 2 volte e corsa su 2 giri per un totale di 5 km su percorso di andata e ritorno. Frazione in vasca molto tirata con l'atleta della Terni Triathlon, allenato da coach Fabio Di Niccola, il forte nuotatore Matteo Pettorossi che scivola via e arriva in T1 con circa un minuto di vantaggio sugli altri. Dopo pochi chilometri in bici inizia il recupero del toscano Giulio Chiti della Sbr che, uscito in ottava posizione dal nuoto, prosegue in solitaria rimonta fino al primo posto parziale dopo la frazione bike - lungo un percorso molto impegnativo dal dislivello "spezzagambe" - e chiude con un'ottima corsa al primo posto finale con il tempo di 1h7'57''. Al secondo posto Daniele Vecchia della Green Hill che, grazie a una parte ciclistica brillante, mantiene a piedi la posizione acquisita e taglia il traguardo con un tempo di 1h9'7''. A seguire Michele Sberna della Terni Triathlon che chiude il podio terzo in 1h9'54''. Podio in rosa per Laura Casasanta della 3,4 Fun (1h21'59''), regina di questo esordio di stagione, che domina incontrastata grazie all'incolmabile divario creato nella frazione di corsa nonostante i soliti problemi meccanici in bici. A più di 8', al secondo posto, Alessandra Valentini della Trievolution (1h28'56''). Chiude il podio Ilenia Baldini del Perugia Triathlon (1h40'16'').