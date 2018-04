Pronostico rispettato nei derby giovanili: le squadre dei Rams Viterbo, in entrambe le categorie con squadre ai limiti di età, sconfiggono quelle del Montefiascone, gli under 12 per 13-0, e gli under 15 per 20-6. La partita degli under 12 è stata combattuta dai ragazzi del Montefiascone fino al terzo inning (2-0 per i Rams), con l’ottima lanciatrice Giorgia Marianello che ha lasciato a bocca asciutta le mazze del Viterbo, supportata anche da una buona difesa (splendido l’out al volo dell’esterno centro Daniele Terrani). Sul fronte Rams c’è stato per tutta la partita lo strapotere dei loro lanciatori, che andavano avanti a suon di strike out: alla fine per il Montefiascone una sola valida di Giuseppe Tabarinni e una sola battuta con out in prima di Raul Pallotta, gli altri giocatori purtroppo venivano eliminati tutti al piatto. Dopo Giorgia Marianello, sul monte si sono alternati con scarsa fortuna Andrea Tabarrini, Dario Marianello, Francesco Gentili e l’esordiente Alessandro Fortunati. Il manager Roberto Fortunati, al di là del risultato , è molto soddisfatto del gioco espresso dai suoi ragazzi: “Alla vigilia era impensabile arrivare al terzo inning contro i cugini del Rams sotto di 2-0. La squadra a mostrato i sui limiti soprattutto sul monte di lancio, un reparto su quale dovremmo lavorare molto, per il resto i ragazzi stanno crescendo anche più velocemente del previsto. In questa partita son mancate le battute ma onestamente in questo momento i nostri ragazzi non sono ancora in grado di battere i forti lanciatori del Rams, a quest’ultimi un grande in bocca al lupo per la vittoria del campionato".