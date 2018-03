Si delinea di grandissimo livello il programma Pro dell'International Boxing Gala previsto per il prossimo 20 aprile presso il PalaMalè di Viterbo. L'evento è organizzato da Roundzero della Spagnoli & Sabbatini Production in collaborazione con Opi Since 82 del gruppo Cherchi. La serata è imperniata sulla categoria dei pesi supermedi: come main event, infatti, verrà presentato il vacante del campionato italiano dei pesi supermedi tra Andrea Di Luisa e Roberto Cocco. Nella stessa serata saliranno sul ring del PalaMalè il già campione del Mondo Giovanni De Carolis, l'attuale sfidante ufficiale al titolo dell'Unione Europea Ebu, Valerio Ranaldi, l'imbattuto Johnny Cocci ed il debuttante Vladimir Gavrilita. Unico appartenente ad altra categoria di peso sarà il superwelter Diego Di Luisa che, in attesa della disputa del titolo Italiano, per la prima volta combatterà a Viterbo da pugile Pro. La riunione inizierà alle ore 20.