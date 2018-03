Viterbese sconfitta di misura contro la capolista Siena: 0-1

SIENA – VITERBESE 1-0

MARCATORE Vassallo al 16’ p.t.

SIENA (4-3-1-2) Pane; Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino; Bulevardi, Gerli, Vassallo (dal 21’ s.t. Damian); Guberti (dal 47’ s.t. Panariello); Marotta, Santini (dal 47’ s.t. Neglia). (Crisanto, Dossena, Brumat, Mahrous, Solini, Cleur, Guerri, Cruciani, Emmausso). All. Mignani.

VITERBESE (4-4-2) Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Sini, Peverelli; Vandeputte (al 8’ s.t. Bismark), Baldassin, Di Paolantonio (dal 42’ s.t. Mendez), Calderini; Jefferson, De Sousa (dal 19’ s.t. Cenciarelli). (Pini, Micheli, Mbaye, Zenuni, Sanè, Pandolfi, Atanasov, Benedetti, Mosti). All. Sottili

ARBITRO Perotti di Legnano

NOTE paganti 1.155, abbonati 1.859, incasso di 10.470 euro. Ammoniti Rinaldi, Sbraga, Vassallo, Bulevardi. Angoli 5-8



Vittoria che vale doppio per la Robur in notturna contro la Viterbese. Il Siena doveva ottenere il successo nello scontro diretto di alta classifica e per rispondere al Livorno. C'è riuscita grazie ad un fantastico gol di Vassallo al 16' che in contropiede si è fatto tutto il campo in solitario mettendo al tappeto il portiere Iannarilli.

Il Siena ha tenuto in mano le redini del match, la Viterbese ci ha provato ad agguantare il pareggio, ma nel recupero è stato Marotta a sfiorare il raddoppio. Con questo ennesimo successo, fondamentale per i bianconeri, il Siena resta avanti al Livorno di un punto e sente davvero nell'aria il profumo della serie B.