Terremoto Favl: esonerato Masini, al suo posto Tedeschi

Via Masini, dentro Tedeschi. Questa la decisione presa dalla sodalizio viterbese che milita nel campionato di Serie C Silver. Ecco il comunicato della società: "La società Favl Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Andrea Masini. A Masini vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in queste due stagioni sportive e un augurio per il suo futuro. La conduzione tecnica della squadra è stata affidata, fino al termine della attuale stagione sportiva 2017/2018 al Sig. Lorenzo Tedeschi al quale la società rivolge i più cordiali auguri di buon lavoro".