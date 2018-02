Il baseball a Montefiascone ha festeggiato nel 2017 i suoi 50 anni. Ma la società nella sua forma attuale nacqua nel dicembre 1974 con il nome di Etrusca baseball, sotto la spinta del dott. Astorre Caporali, titolare dell’allora Maglieria Etrusca, che purtroppo ci ha lasciato la scorsa settimana, all’età di 80 anni. Molti dei ragazzi di allora fanno parte della attuale società, e ricordano con gratitudine quanto Astorre si impegnò per consentire loro di ritornare a giocare a Montefiascone, dopo una breve parentesi nella squadra di Viterbo. Forse, se non ci fosse stato Astorre, il baseball a Montefiascone sarebbe rimasto solo un esperimento di qualche anno, molti lustri fa. La presidenza, la sede, la presenza leggera quando l’attività scorreva da sola, il supporto forte quando c’è stato bisogno. L’Etrusca Baseball rimane uno splendido ricordo nella memoria di tutti noi, e rivolgiamo quindi un affettuoso abbraccio a tutta la famiglia, in particolare al figlio Giampaolo, per tanti anni punto di forza della squadra con le sue battute.