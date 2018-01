Il Real Fabrica di Roma ha sollevato dall'incarico lo staff tecnico della prima squadra capitanato dal mister Stefano De Rossi. La società biancazzurra ringrazia lo staff, in particolar modo nella persona del tecnico, per il prezioso contributo fornito alla causa Real Fabrica, contribuendo a scriverne la storia ed accompagnando l’intero assetto dirigenziale in un importante percorso di crescita. Stefano De Rossi, Marco Galligani e Massimiliano Liscapade, nel loro periodo fabrichese, hanno conquistato la coppa della provincia di Viterbo ottenendo l’annessa promozione in serie C2, categoria nella quale - assieme al Real Fabrica - hanno militato per due anni e mezzo raggiungendo una salvezza diretta ed un quarto posto. Nel rinnovare i nostri ringraziamenti alle persone sopracitate, riteniamo giusto sottolineare che per la società di Fabrica di Roma, quest’oggi, si è conclusa un’era. Il Real Fabrica rimarrà in silenzio stampa sino a data da destinarsi.