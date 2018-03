Eletti i presidenti: Alberti Casellati al Senato e Fico alla Camera

Le nubi pesanti della notte si sono di colpo diradate e, complici le riunioni del mattio, sabato 24 marzo Roberto Fico del Movimento 5 Stelle e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia sono stati eletti presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della 18esima legislatura.

La candidatura della senatrice di Forza Italia alla presidenza di Palazzo Madama è stata decisa durante un vertice a Palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dopo la rottura del leader della Lega che aveva proposto senza concordarlo con gli alleati Anna Maria Bernini, al posto di Paolo Romani. La ritrovata unità del centrodestra è approvata dal Movimento 5 stelle che ha detto sì a Casellati al Senato, ma ha fatto cambiare idea al partito sul nome per la Camera. Se nella notte era stato annunciato Riccardo Fraccaro, la decisione di Lega, Fi e Fdi di non considerarlo idoneo al ruolo ha portato il leader pentastellato Luigi di Maio a ripiegare su Roberto Fico.

In risposta a questo nuovo patto M5s-Lega, che nelle intenzione del centrodestra non è "prodromico alla formazione del governo", il Pd aveva deciso di proporre due nomi dem per le presidenze: Valeria Fedeli per il Senato e Roberto Giachetti per la Camera.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI Classe 1946, è la candidata del centrodestra per la presidenza del Senato, appoggiata anche dal Movimento 5 stelle. Se dovesse essere votata si trattarebbe della prima donna a ricoprire il ruolo di seconda carica dello Stato.

Nata a Rovigo, Casellati è laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, iscritta all'Ordine degli avvocati di Padova, ed è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi

Fedelissima dell'ex Cav, Casellati aderisce a Forza Italia fin dalla sua fondazione. E' stata componente del Collegio nazionale dei probiviri, dirigente nazionale del Dipartimento sanità di Forza Italia e vice dirigente nazionale dei dipartimenti di Forza Italia.

Nel 1994 è segretaria di Forza Italia al Senato, dal 2001 al 2002 è vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e dal 2002 al 2005 vice capogruppo vicario. Tra il 2006 e il 2008 è nuovamente vice presidente del gruppo al Senato.

ROBERTO FICO Classe 1974, è il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera. Nato a Napoli, Fico è laureato in Scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Trieste con indirizzo alle comunicazioni di massa. Dopo l'Erasmus a Helsinki, ha completato il percorso di studi con un master in Knowledge management al Politecnico di Milano.

Pentastellato della prima ora, nel 2005 è tra i fondatori del Meetup Amici di Beppe Grillo a Napoli. Nel 2010 si candida presidente della Regione Campania e nel 2011 tenta la corsa a sindaco di Napoli. A dicembre dell'anno successivo è primo alle Parlamentarie del M5S nella Circoscrizione Campania 1 e grazie a 228 preferenze ottenute sul web viene candidato in prima posizione nella lista bloccata del M5S della circoscrizione. Alle elezioni politiche del 2013 è eletto nella XVII legislatura alla Camera dei Deputati, poi riconfermato il 4 marzo 2018.

Il 6 giugno 2013 diventa presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Fico ha rinunciato all'indennità (26.712,00 euro l'anno) e all'auto blu.