Movimento 5 Stelle in testa anche alla Camera, conferme al Senato

La stampa europea punta sull'ingovernabilità in Italia

Roma, (askanews) - La stampa internazionale punta il dito sull'ingovernabilità italiana in base ai risultati elettorali. "Nessun risultato chiaro si profila" titola in Francia LE FIGARO. Uguale analisi su LE MONDE, che però aggiunge "fanno il pieno di partiti anti europeisti". Per lo svizzero LE TEMPS, le elezioni italiane non sono la prima notizia ma l'analisi è la stessa: Cinque Stelle e Lega ...